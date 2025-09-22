Warum Beamten durch das Info-Freiheitsgesetz Gefängnis droht

Seit nicht ganz drei Wochen ist das Informationsfreiheitsgesetz in Österreich „scharf“ gestellt: Der Staat muss, wo früher das Amtsgeheimnis galt, nun jedem, der ein Ansuchen stellt, Auskunft geben. Ins Schwitzen dürften dafür jetzt jene Beamten kommen, die solche Anträge auf Auskunft bearbeiten und entscheiden müssen, ob diese erteilt werden muss oder einer der Geheimhaltungsgründe weiterhin besteht. Mit dem neuen Gesetz wurde das jahrzehntelang geltende Prinzip der Amtsverschwiegenheit aufgehoben. Beamte waren bisher verpflichtet, nahezu alle Informationen geheim zu halten, sofern ein öffentliches oder wirtschaftliches Interesse berührt war. Nun gilt der Grundsatz der Informationsfreiheit – und damit eine Umkehr der Logik: Informationen sind grundsätzlich herauszugeben, es sei denn, bestimmte gewichtige Gründe sprechen dagegen.

Diese Gründe sind im Informationsfreiheits-Anpassungsgesetz genau aufgelistet: nationale Sicherheit, außenpolitische Interessen, öffentliche Ordnung, die Vorbereitung einer Entscheidung, wirtschaftliche Schäden für eine Gebietskörperschaft – oder überwiegende Interessen Dritter, etwa beim Datenschutz. Jeder Antrag auf Auskunft verlangt somit eine juristisch anspruchsvolle Abwägung.

Was nach einem klaren Schritt in Richtung Transparenz klingt, könnte in der Praxis zur Hürde werden. Denn die Neuregelung bedeutet, dass Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter künftig in jedem Einzelfall prüfen müssen, ob die Herausgabe von einstigen Amtsgeheimnissen nun zulässig ist – und diese Abwägung penibel dokumentieren, um das Risiko strafrechtlicher Folgen zu reduzieren. Der Anwalt und Datenschutzexperte Rainer Knyrim, der sich intensiv mit dem Gesetz befasst hat, sieht insbesondere die Prüfung zur „Wahrung überwiegender berechtigter Interessen eines anderen“ als problematisch: „Nach meiner beruflichen Erfahrung ist so eine Abwägung tatsächlich eine schwierige juristische Aufgabe. Und wenn Beamte Informationen herausgeben und die Abwägung nicht ordentlich, nachvollziehbar und vollständig dokumentiert ist, könnten sich strafbar machen.“ Das Strafgesetzbuch droht mit Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren.

Damit verlagert sich das Risiko. Denn für die Nicht-Herausgabe von Informationen droht Beamten kein Strafverfahren. Für eine – möglicherweise fehlerhafte – Herausgabe hingegen schon.