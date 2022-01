Impfpflicht: Wer bei der Abstimmung nicht auf Parteilinie war

Zwei weitere SPÖ-Abgeordnete aus Niederösterreich waren der Sitzung ferngeblieben, um nicht mitstimmen zu müssen: Rudolf Silvan und Petra Vorderwinkler. Silvan hatte schon im Vorfeld „als Gewerkschafter“ seine Bedenken geäußert. Jetzt begründete er sein Verhalten so: „Für mich handelt es sich bei dieser Abstimmung um eine reine Gewissensentscheidung, die jeder Mandatar nur für sich selbst treffen kann. Da die Abstimmung seitens des SPÖ-Klubs nicht freigegeben wurde, habe ich mich entschlossen, aus Protest der Sitzung fernzubleiben.“ Er respektiere aber die Entscheidung seiner Fraktion. Aus NÖ fehlte auch noch Robert Laimer. Der musste nach einem positiven Test in Quarantäne bleiben. „Ich hätte aber für die Linie der SPÖ gestimmt“, sagte er zum KURIER. Der steirische Abgeordnete Max Lercher ist ebenfalls in Quarantäne.