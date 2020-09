IHS-Chef Kocher: "Wirtschaftlich noch keine zweite Welle"

Für das kommende Budget empfiehlt Kocher, der neben seiner Funktion im Institut für Höhere Studien (IHS) auch Chef des Fiskalrates ist, einen Schwerpunkt auf aktive Arbeitsmarktpolitik. Als Beispiel nennt er etwa ein Nachfolgeprojekt für die unter Türkis-Blau gestoppte "Aktion 20.000" - allerdings "mit etwas anderen Vorgaben und effizienter als die Aktion 20.000".

Maßnahmen hält der Wirtschaftsforscher auch im Bereich Lehrlingsausbildung und Qualifikation für nötig. Außerdem sollte die Politik versuchen, die "Abschlusskohorte" - also die aktuellen Schulabgänger - im Bildungsbereich zu halten. "Man müsste versuchen, den Andrang am Arbeitsmarkt etwas zu entzerren." Beispielsweise könnten Pflichtschulabsolventen für ein Jahr an berufsbildende Schulen wie HTL, HBLA und HAK wechseln: "Im Idealfall bleiben die Leute sogar länger in der Ausbildung." Maturanten könnten verstärkt an Unis und Fachhochschulen gehen, anstatt gleich Jobs zu suchen.