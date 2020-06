Ibiza-Ausschuss: Heute geht’s um die Novomatic

„Die Novomatic zahlt alle“.

Gut möglich, dass dieser einprägsame und von der Novomatic stets zurück gewiesene Satz von Heinz-Christian Strache aus dem berühmt-berüchtigten Ibiza-Video in dieser Woche öfter zitiert wird.

Die Vermutung liegt nahe, widmen sich die Parlamentarier im einschlägigen Untersuchungsausschuss doch am Dienstag vor allem der 2019 aufgepoppten Casinos-Affäre, in der der niederösterreichische Glücksspielkonzern Novomatic eine maßgebliche Rolle spielt. Am Mittwoch geht es dann auch um Spenden an FPÖ-nahe Vereine, sprich den Vorwurf der verdeckten Parteienfinanzierung.

Im zentralen Fall „ Novomatic/Casinos“ dreht es sich um zweierlei: Um die strafrechtlich relevanten Vorwürfe der Bestechung, der Untreue und des Amtsmissbrauchs sowie um den vor allem politisch relevanten Vorwurf des ungenierten Postenschachers. Auch prominente ÖVPler werden als Beschuldigte geführt, darunter Ex-Vizekanzler Josef Pröll oder Ex-Finanzminister Hartwig Löger.