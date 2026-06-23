Erste-CEO Holzinger: Wie Schulleitungen von Wirtschaftsführungskräften lernen

Eine neue Initiative aus der Privatwirtschaft soll die mangelnden Finanzkompetenzen der Schülerinnen und Schüler verbessern: Die Innovationsstiftung für Bildung (ISB) startet dazu ein übergreifendes Mentoring-Programm, das Schulleitungen mit erfahrenen Managerinnen und Managern aus der Privatwirtschaft zusammenbringt.

In der Pilotphase, die von April 2026 bis Februar 2027 läuft, arbeiten neun Wiener Schulleitungen und neun Wirtschaftsführungskräfte in individuellen Tandems zusammen – mit vier bis sechs persönlichen Treffen pro Tandem, darunter mindestens ein Schulbesuch.

Der Ansatz: Schulleitungen seien zwar für pädagogische Aufgaben ausgebildet, aber kaum auf Managementanforderungen wie Personalführung, Organisationsentwicklung oder Change-Management vorbereitet, so ISB-Vorstand Jakob Calice bei der Präsentation des Programms am Dienstag in Wien. Genau dort soll der strukturierte Austausch mit Wirtschaftsführungskräften ansetzen.