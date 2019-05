Hofer verteidigt Lieblingsmaler Odin Wiesinger

Vergleich mit Nitsch

Innenminister Herbert Kickl ( FPÖ) will sich in die Debatte gar nicht einschalten. "Ich bin kein Experte für bildende Künste. Das maße ich mir nicht an", sagte Kickl am Rande des Ministerrats am Mittwoch.

"Es gibt aber auch viele, die nichts mit den Werken von Hermann Nitsch anfangen können", so Kickl. Der Aktionskünstler und Maler Nitsch ist neben einigen deutschen TV-Promis im Unterstützungskomitee für die Grüne EU-Kandidatin Sarah Wiener.