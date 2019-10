Hört die Signale aus dem Ländle

Für die Blauen ist das Absacken in Vorarlberg bitter. Das Ländle war stets ein guter Boden für Freiheitliche, sie haben sich dort in früheren Zeiten bürgerlich gegeben und mitregiert. Infolge radikaler Aussagen hat sich die FPÖ vor fünf Jahren selbst aus dem Regierungsspiel katapultiert. An diesem Sonntag wurden die Blauen zweifach deklassiert. Sie sind auf den dritten Platz abgerutscht, und die Grünen (ausgerechnet!) entpuppen sich als weithin akzeptierter Regierungspartner an der Seite der ÖVP. Satte 61 Prozent der Vorarlberger sagen, sie seien mit Schwarz-Grün im Land zufrieden.