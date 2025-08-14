Bisher wenig Gegenwind für Hitzeschutzverordnung

Die Zahl der Hitzewellen steigt klimawandelbedingt. Ab kommendem Jahr soll es für Menschen, die im Freien arbeiten, mehr Schutz davor geben. Die entsprechende Hitzeschutzverordnung des Sozialministeriums ist noch bis 20. August in Begutachtung. Laut dem Ministerium sind bisher nur einige Stellungnahmen eingelangt, keine beinhalte eine grundsätzlich ablehnende Haltung. Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) kann jedenfalls mit dem Vorhaben leben, zeigt die Antwort auf eine APA-Anfrage. Die Industriellenvereinigung (IV) ist kritisch.

"Den Betrieben ist sehr an gesunden Mitarbeiter:innen gelegen, Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit sind daher wichtig", hieß es auf Anfrage aus der Wirtschaftskammer (WKÖ). "Auch bisher mussten Unternehmen Gefahren für die Gesundheit am Arbeitsplatz evaluieren, Maßnahmen zur Gefahrenverhütung festlegen und umsetzen." Die geplante Verordnung konkretisiere also bereits bestehende Pflichten. "Für die Wirtschaft ist wichtig, dass die Bürokratie dabei minimiert wird und die geforderten Maßnahmen in der Praxis umsetzbar sind."

Bürokratieabbau Die Industriellenvereinigung (IV) gab sich kritischer und erinnerte in ihrer Rückmeldung auf APA-Anfrage, dass die Bundesregierung sich im Regierungsprogramm zur "Bürokratiebremse und zum Bürokratieabbau bekannt" habe, "um Effizienz zu steigern, Hürden abzubauen und Innovation zu fördern". Der nun vorliegende Entwurf konterkariere diese Ziele jedoch. Schließlich würde es faktisch auf verpflichtende Hitzeschutzpläne hinauslaufen. Das wiederum bedeute nicht Entlastung, sondern zusätzliche bürokratische Belastungen. Die Einhaltung hoher Gesundheits- und Sicherheitsstandards für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien in der Industrie ohnehin gelebte Praxis. Es drohe das Einführen von "hitzefrei" durch die Hintertür durch Arbeitsunterbrechungen und Erholzeiten. Vorgesehen ist "hitzefrei" in der Verordnung aber nicht.

Keine grundsätzlichen Ablehnungen Laut Sozialministerium wird in den wenigen bisherigen Stellungnahmen nirgends eine grundsätzliche Ablehnung geäußert. "Das zeigt, wie wichtig der Schutz vor Hitze im Arbeitsumfeld ist und wie breit der Konsens darüber besteht." Vorgeschlagen worden seien "punktuelle Präzisierungen sowie einzelne Anregungen zur weiteren Ausgestaltung", die nun freilich geprüft würden. Im Gegensatz zu Stellungnahmen zu Gesetzesvorhaben gehen diese bei Verordnungen ans Ministerium und nicht ans Parlament, wo sie öffentlich einsehbar sind.

Beratung statt Sanktionen Laut dem Ministerium von Korinna Schumann (SPÖ) gelte grundsätzlich, dass der Schutz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern höchste Priorität habe. Die Verordnung zielt aber nicht auf umgehende Sanktionen für Betriebe ab, die nicht genug auf den Hitzeschutz für ihre Mitarbeiter achten. "Beschwerden über unzumutbare Arbeitsbedingungen - auch im Zusammenhang mit Hitze - werden von der Arbeitsinspektion vertraulich behandelt und gewissenhaft überprüft. Bei festgestellten Mängeln werden Arbeitgeber:innen zunächst beraten und zur Behebung aufgefordert. Nur in Ausnahmefällen kommt es zu einer Anzeige."