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Betreuung trotz Hitze

Keine Sommerpause im Kindergarten: SPÖ will Hitzebelastung erheben

Die SPÖ macht mit einer Umfrage auf die Hitzesituation in Kindergärten aufmerksam.
13.07.2026, 11:07

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Betreuerin und Kinder

Die SPÖ startet eine Umfrage zur Hitzesituation in Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen.„Wenn über Hitze gesprochen wird, stehen oft Schulen im Mittelpunkt. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass viele Kinderkrippen und Kindergärten gar keine Sommerferien haben und den ganzen Sommer über offenhalten“, so Elementarpädagogik-Sprecherin Silvia Kumpan-Takacs in einer Aussendung.

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Ziel der Umfrage sei es, mehr Aufmerksamkeit auf die Situation in der Elementarpädagogik zu lenken und gemeinsam mit den Betroffenen konkrete Lösungen zu entwickeln. Sie richtet sich an Pädagoginnen und Pädagogen sowie Assistenz- und Betreuungskräfte. 

Teilnahme über SPÖ-Homepage

Betroffene sollen dann berichten können, wie sie die Hitzetage erleben und welche etwaigen Maßnahmen bereits funktionieren und welche nicht. Interessierte können über die Website der SPÖ teilnehmen.

Agenturen, bqu  | 

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