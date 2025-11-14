Bevor es ans Eingemachte geht, traf man sich schon am Donnerstag schon zum gemeinsamen Abendessen. Aber ab heute soll's konkret werden. Wobei der wichtigste Punkt der Landeshauptleutekonferenz in der Steiermark gar nicht auf der Tagesordnung steht. Offiziell wollen die neun Landeshauptleute nämlich über die Verwaltungsreform beraten. Mit dem Gast, den man sich für das Abendessen eingeladen hatte, wird man um das die Thema der Stunde aber wohl nicht umhin gekommen sein: So war nämlich auch Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ), mit dem man aktuell um einen neuen Stabilitätspakt ringt, nach Schloss Seggau gereist. Jener Finanzminister, der aktuell mit einem dicken Budgetminus von wohl 4,9 statt der bisher veranschlagten 4,5 Prozent zu kämpfen hat. Und Schuld sollen ausgerechnet die Länder sein. Gesprächsstoff gab's also sicher genug. Marterbauer gab sich am Donnerstag dennoch gelassen. Man werde das tun, was man in Österreich immer mache: "Wir reden miteinander, analysieren und lösen die Situation", sagte er da auf das Budgetdefizit angesprochen.

Abwarten Der Minister erklärte, dass man bisher von den Ländern nur eine Zahl der Finanzentwicklung bekommen habe, die für alle gemeinsam gelte. Das heißt, wie sie sich zwischen den Bundesländern verteilt, wurde dem Finanzressort noch nicht mitgeteilt. Diese neue Zahl werde man nun mit jenen Daten, die laufend über die Statistik Austria einkämen, "matchen" und auf dieser Basis dann eine Lösung finden. Marterbauer bestritt auch, dass die Verhandlungen über den Stabilitätspakt ins Stocken geraten seien. Es sei nur ein Gespräch aus terminlichen Gründen von den Ländern abgesagt worden. Nun suche man "zeitnah" einen neuen Termin. Ob es noch eine oder zwei Runden brauche, wisse er nicht. Bei der LH-Konferenz wird es jedenfalls keinen Abschluss geben: "Wir werden darüber sprechen, aber hier nichts vereinbaren." Die Kritik der Länder, dass der Bund im Stabilitätspakt 90 Prozent der Verschuldungsmöglichkeiten für sich beanspruchen wollte, relativierte er. Das sei ein Vorschlag aus der ersten Sitzung gewesen. Das sei "bei weitem" nicht die aktuelle Verhandlungsposition.