Herkunftskennzeichnung in Kantinen kommt noch heuer

Fortschritte sieht Totschnig bei den Tierwohl-Standards. Die Herkunftskennzeichnung in Kantinen soll noch heuer umgesetzt werden, bei verarbeiteten Lebensmitteln müsse man aber auf den europäischen Rahmen warten. Die Gastronomie könne erst später einbezogen werden. Beim Tierschutz sieht Totschnig aber auch die Konsumentinnen und Konsumenten in der Pflicht: "Wer hohe Standards will, muss das auch kaufen", appellierte er. Immerhin sei der Absatz von Bio-Produkten im Supermarkt trotz der hohen Teuerung hoch geblieben.