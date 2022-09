Leichtfried zu Gewessler: „Angriff auf die Demokratie“

Das ist in der EU aber derzeit nicht mehrheitsfähig. Brauchen wir einen österreichischen Alleingang? Ich habe die Politik in der EU so kennengelernt, dass man auch als kleiner Staat etwas bewegen kann. Aber die Regierung vertritt ja diesen Vorschlag auf EU-Ebene nicht einmal. Die Frau Gewessler und der Herr Bundeskanzler fahren immer ohne Plan nach Brüssel und kommen wieder ohne Plan zurück. Aber wenn es auf europäischer Ebene nicht gelingt, dann muss Österreich den Deckel alleine einführen. Spätestens am 1. Dezember brauchen wir ihn.

Auch im von der SPÖ regierten Wien wurden allerdings die Preise erhöht, im Fall der Fernwärme fast verdoppelt … Das ist ja fast logisch, weil die Länder nicht die politischen Mittel haben, um Preise ihrer Landesenergieversorger zu senken. Die Unternehmen müssen ja die Preissteigerungen weitergeben.

Kann es auf Bundesebene in absehbarer Zeit wieder eine Koalition von ÖVP und SPÖ geben, oder sitzt die Feindschaft zu tief? Den Begriff Feindschaft würde ich massiv ablehnen, für mich ist es ein Wettbewerb der Ideen. Was künftige Koalitionen betrifft, sehe ich das sehr trocken. Zuerst muss es so schnell wie möglich Wahlen geben. Diese Regierung streitet ja nur mehr. Zum Beispiel gerade beim Bundesstaatsanwalt.