Helmpflicht: Strengere Regeln für E-Mopeds und E-Scooter beschlossen

Mit breiter Mehrheit hat der Nationalrat am Mittwoch die Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) beschlossen. Die neuen Regeln für E-Bikes und E-Scooter - darunter eine Helmpflicht für junge Lenker - gelten ab 1. Mai, die Verschärfungen für E-Mopeds ab Oktober. Beschlossen wurde außerdem ein rechtlicher Rahmen für automationsgestützte Zufahrtskontrollen. Für die Änderungen stimmten neben den Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS auch die Grünen.

Die Neukategorisierung von E-Scootern und E-Mopeds soll die Zahl schwerer Verkehrsunfälle mit den neuen Fortbewegungsmitteln eindämmen. E-Mopeds werden daher künftig als Kraftfahrzeuge klassifiziert und dürfen keine Fahrradwege mehr benützen. Zudem gilt künftig eine Helm-, Führerschein- und Versicherungspflicht. Für E-Scooter wird eine Helmpflicht bis 16 Jahren eingeführt. Bei E-Bikes kommt eine Helmpflicht bis 14. Ebenfalls in der StVO-Novelle enthalten sind automationsgestützte Zufahrtskontrollen, wie sie etwa für die Wiener Innenstadt geplant sind. Damit soll es möglich werden, Fahrzeuge ausfindig zu machen, die unerlaubterweise in verkehrsberuhigte Zonen einfahren.