Heißes Gerücht: Sarah Wiener soll für Grüne in EU-Wahl ziehen

Fernsehköchin Sarah Wiener soll für die österreichischen Grünen bei der EU-Wahl am 26. Mai antreten. Das berichtet die Wiener Zeitung unter Berufung auf grüne Kreise.

Der 56-jährige TV-Star, der mehrere Restaurants in Deutschland betreibt, soll als Nummer zwei hinter Bundessprecher Werner Kogler ins Rennen gehen. Die Kandidatur an dieser Stelle muss aber noch beim Bundeskongress der Grünen am 16. März abgesegnet werden. Intern soll sie ihre Antreten am heutigen Freitag fixiert haben.

Wiener hat neben ihren TV-Shows auch immer wieder mit gesellschafts- und landwirtschaftspolitischen Ansagen für Diskussionen gesorgt. Sie setzt sich für artgemäße Tierzucht, gegen Gentechnik und für eine bessere Ernährung von Schulkindern ein.

Kritik an Agarindustrie

Auch hält die Autorin zahlreicher Sachbücher ein Umdenken in der landwirtschaftlichen Produktion für dringend notwendig. Es sei noch ein langer Weg zu einer nachhaltigen, ökologisch und ökonomisch sinnvollen Landwirtschaft, sagte Wiener im Jahr 2017. "Doch es muss möglich sein, Landwirtschaft anders zu betreiben, als sie heute von der Agro-Industrie weltweit vorangepeitscht wird." Agrarindustrie und Handel hätten "den Bauern die Würde genommen". Wiener hat auch selbst einen Bio-Bauernhof im ostdeutschen Bundesland Brandenburg.