"Heinz ist das Rudeltier": Die FPÖ-Sager der Woche

In der Frage, ob Heinz-Christian Strache in wenigen Wochen EU-Mandatar werden soll, hat er einen Trumpf in der Hand: 44.750 Vorzugsstimen, die ihn direkt ins europäische Parlament hieven würden.

Zwar würden führende FPÖ-Politiker wie Herbert Kickl und Walter Rosenkranz ihren Ex-Parteivorsitzenden künftig lieber nicht in Brüssel und Straßburg wirken sehen. Nach einem Gespräch mit dem designierten FPÖ-Obmann Norbert Hofer hat sich Strache aber alle Optionen offengelassen.

Hier die bemerkenswertesten Aussagen, die diese Woche aus der FPÖ über ihren ehemaligen Chef kamen.