Großeinsatz gegen Rechtsextreme: Hausdurchsuchung bei Gottfried Küssel
Österreichische Behörden haben am Dienstag eine großangelegte Aktion gegen die rechtsextreme Szene gestartet. In den frühen Morgenstunden kam es zu zahlreichen Hausdurchsuchungen, unter anderem bei Österreichs bekanntestem Neonazi Gottfried Küssel, berichtet der Standard.
Küssels Anwalt bestätigte die Razzia auf Nachfrage der APA. Es sei weder zu Festnahmen noch zu Befragungen durch die Beamten gekommen, so Küssels Anwalt weiters.
Küssel und weitere Mitglieder der Szene haben sich schon seit vielen Jahren in einem Haus in Wien-Leopoldstadt einquartiert, wo die Hausdurchsuchung stattgefunden hat. Dort ist auch ein rechtsextremer Verein registriert.
Nach Angaben der Aktivistengruppe "Stoppt die Rechten" war rund um die Adresse ein massives Polizeiaufgebot im Einsatz, auch der Entschärfungsdienst war vor Ort. Eine Bestätigung der Aktion durch das Innenministerium steht noch aus.
