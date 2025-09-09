Großeinsatz gegen Rechtsextreme: Hausdurchsuchung bei Gottfried Küssel

Österreichische Behörden haben am Dienstag eine großangelegte Aktion gegen die rechtsextreme Szene gestartet. In den frühen Morgenstunden kam es zu zahlreichen Hausdurchsuchungen, unter anderem bei Österreichs bekanntestem Neonazi Gottfried Küssel, berichtet der Standard.

Küssels Anwalt bestätigte die Razzia auf Nachfrage der APA. Es sei weder zu Festnahmen noch zu Befragungen durch die Beamten gekommen, so Küssels Anwalt weiters.