Für Harald Mahrer, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich und Chef des ÖVP-Wirtschaftsbundes ist nach tagelanger Debatte nun Schluss: Er legt seine Funktionen zurück. Das gab er heute, Donnerstag, um 17 Uhr in einem Video offiziell bekannt - und zeigt sich darin sichtlich bewegt.

Seit eineinhalb Jahrzehnten habe er sich für die Anliegen der Wirtschaft eingesetzt - in der Überzeugung, dass eine "erfolgreiche österreichische Wirtschaft die Basis unseres gesamten Lebens- und Gesellschaftsmodells" sei, erklärt er eingangs und betont, dass diese Erfolge auf dem "festen Fundament der gesetzlichen Interessensvertretung" stehe, einer "liberalen Idee der Selbstverwaltung". Brückenbauen, Dialog und Miteinander Mahrer erwähnt, dass er auch in den Regierungsverhandlungen zu Jahresbeginn "einen Beitrag für ein demokratisches, wirtschaftlich starkes und international offenes Österreich" habe leisten können. "Ich bekenne mich zum Brückenbauen, zum Dialog und zu einem demokratischen Miteinander." Das ist das Stichwort. Als nächstes kommt Mahrer auf die Debatte der vergangenen Tage und Wochen zu sprechen. Er habe sich als WKÖ-Präsident "sehr klar geäußert", auch zu "gemeinsamen Beschlüssen" und zu "sehr notwendigen Reformvorhaben in der Wirtschaftskammer", wie er betont.

Allerdings hätten "persönliche Ressentiments und Populismus" die mediale Debatte der vergangenen Tage bestimmt - "ohne Mehrwert für die Wirtschaft und unser Land", sagt Mahrer. "Das ist nicht mein Spielfeld." Er sehe "derzeit" keine Möglichkeit, verantwortungsvolle Beiträge für eine positive Zukunftsentwicklung zu leisten, und werde daher seine Funktionen in der Wirtschaftskammer Österreich und im Wirtschaftsbund zurück und in beiden Funktionen "für einen geordneten, zeitnahen Übergang sorgen".