"Haft in der Heimat": Jeder zweite Häftling weigert sich

Das Forcieren des Projekts „Haft in der Heimat“ steht im türkis-grünen Regierungsprogramm, der Ablauf dürfte aber gleich bleiben: Gleich zu Haftantritt wird abgeklärt, ob eine Überstellung ins Heimatland möglich ist. Grundvoraussetzung ist, dass die Haftbedingungen vor Ort menschenrechtskonform sind. Zweitens muss der Häftling seinem Umzug zustimmen. Ein Argument dafür wäre, dass viele in der Heimat Familie haben, was die Resozialisierung fördern könnte.

Allerdings verweigert mehr als jeder Zweite seine Zustimmung: Seit 2012 wurden 2.389 Ersuchen um Übernahme an EU-Länder gestellt, 226 an Nicht-EU-Länder – nur in 1.081 bzw. 154 Fällen willigte der Betroffene ein.

Wenn jemand keine Aufenthaltsberechtigung hat, ist prinzipiell eine Abschiebung möglich – aber erst nach verbüßter Haft. Und auch das scheitert oft daran, dass manche Nicht-EU-Länder ihre Staatsangehörigen nicht zurücknehmen. Aus einem Nicht-EU-Land stammt rund ein Drittel der aktuell Inhaftierten.