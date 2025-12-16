Inland

Gürtelrose, Pneumokokken: Fehlende Impfstoffe werden nachbestellt

Im Herbst war es bei den Gratis-Impfungen zu Engpässen gekommen. Im Jänner kommt Nachschub. Neues Impf-Dashboard.
Von Josef Gebhard
16.12.25, 17:25
Nicht ganz ohne Startschwierigkeiten lief die von der Regierung beschlossene Ausweitung des Gratis-Impfprogramms. Wie berichtet, kam es zuletzt bei der neu hinzugekommenen Immunisierung gegen Gürtelrose und Pneumokokken zu Impfstoff-Engpässen. 

Nun werden jeweils 230.000 Dosen zur Bestellung freigegeben. Jene für Gürtelrose werden ab 13. Jänner ausgeliefert, jene für Pneumokokken folgen ab 21. Jänner, kündigt das Büro von Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) an. 

Bis Mitte Dezember unterzogen sich bereits 84.000 Personen einer Gratis-Gürtelrose- und 106.000 einer kostenlosen Pneumokokken-Impfung. Weiters wurden 1,04 Millionen Influenza-Impfdosen verabreicht. 

Neues Dashboard

Seit Montag ist das neue Impfdaten-Dashboard des Gesundheitsministeriums in Kooperation mit dem Dachverband der österreichischen Sozialversicherungen online. Unter www.impfdaten.at sind die Impfungen des öffentlichen Impfprogramms abgebildet – darunter erstmals auch die Impfungen gegen Gürtelrose (Herpes Zoster) und Pneumokokken. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert und ermöglichen einen transparenten Überblick über die im e-Impfpass eingetragenen Impfungen sowie die Durchimpfungsraten in ganz Österreich.

