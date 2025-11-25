Höhere Grundsteuer? Eibinger-Miedl erteilt Marterbauer Absage

Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) lehnt die von den Gemeinden geforderte Anpassung der Grundsteuer ab. Österreich habe mehr ein Ausgaben- als ein Einnahmenproblem, sagte sie am Dienstag am Rande einer Pressekonferenz zum Thema Finanzbildung. Kärntens Finanzlandesrätin Gabriele Schaunig (SPÖ) hatte davor eine Erhöhung hingegen befürwortet.

Die Grundsteuer sei über einen langen Zeitraum nicht angepasst worden, daher sollte man sich das ansehen, meinte sie im Ö1-Mittagsjournal. Schaunig schloss sich damit dem Vorstoß von Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl (ÖVP) an, der von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) durchaus goutiert wurde.