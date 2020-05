Grüne verlangen noch schärfere Regeln

Der Vize-Klubchef der Grünen, Werner Kogler, fordert in einem Schreiben an die anderen Parlamentsparteien, das Gesetzespaket zum Spekulationsverbot einem öffentlichen Hearing von Experten zu unterziehen. Die Grünen wollen damit erreichen, dass das Gesetzespaket verschärft wird.

„Aufgrund der Dringlichkeit, der Schwierigkeit des Themas und dem massiven öffentlichen Interesse verlangen wir ein öffentliches Hearing“, teilt Kogler seinen Kollegen brieflich mit.

Geht es nach den Plänen der Grünen, soll das Hearing im Rahmen des Budgetausschusses am 21. Februar stattfinden. Es sollte auch die mittlerweile von den Ländern unterzeichnete 15a-Vereinbarung umfassen. Parteichefin Eva Glawischnig kritisierte in der ORF-Pressestunde am Sonntag den "laschen Bund-Länder-Vertrag". Spekulationen mit Wohnbaugeldern wie in Niederösterreich seien nach wie vor möglich, sagte Glawischnig.