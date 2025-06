"Ungerecht und umweltschädlich": Grüne kritisieren Pendlerpauschale

Bestätigt sieht sich Hammer durch eine Anfragebeantwortung von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) an die Grünen, wonach sich der Anteil jener Personen am Pendlerpauschale mit mehr als 100.000 Euro Jahreseinkommen innerhalb von nur zwei Jahren verdoppelt habe.

Die Grünen üben einmal mehr Kritik am Pendlerpauschale . Dieses sei "sozial ungerecht und umweltschädlich", betonte Verkehrssprecher Lukas Hammer . Zudem begünstigte es vor allem Gut- und Bestverdiener.

Waren es laut Anfragebeantwortung 2022 in dieser Gehaltsklasse vier Prozent der Bezieher, die das kleine Pauschale, und 2,3 Prozent, die das große Pauschale bekommen haben, hat sich der Anteil beim kleinen Pauschale 2024 auf 7,3 Prozent der Bezieher erhöht und beim großen auf 4,7 Prozent.

Umwandlung in steuerlichen Absetzbetrag

Nötig sei eine Umwandlung des Pendlerpauschales in einen steuerlichen Absetzbetrag, so Hammer. "Jeder Arbeitsweg soll gleich viel wert sein, egal wie viel man verdient." Generell hinterfragenswert findet der grüne Verkehrssprecher, ob es in Zeiten von Budgetknappheit wirklich notwendig sei, Bestverdiener mit einem Einkommen von mehr als 100.000 Euro im Jahr vollumfänglich das Autopendeln zu finanzieren.

Auf grünes Unverständnis stößt auch die Tatsache, dass Autofahrer bereits ab zwei Kilometern Pendelstrecke Unterstützung erhalten, Öffi-Pendler erst ab 20 Kilometern. Das fördere die Zersiedelung und den Autoverkehr. "Eine Ökologisierung der Pendlerförderung muss die Besserstellung des Autopendelns auf kurzen Strecken im Vergleich zum Öffi-Pendeln beenden", lautet die Forderung.