Grüne wollen die Bankenabgabe verlängern und adaptieren

Die Grünen drängen auf eine Verlängerung und Adaptierung der von der Dreierkoalition im vergangenen Jahr für zwei Jahre befristet beschlossenen Erhöhung der Bankenabgabe. Der Beitrag, den die Banken zum Budget leisten, soll bis 2029 verlängert werden. Geht es nach dem Plan der Grünen, sollen zudem in Zukunft die Übergewinne der Banken statt ihrer Bilanzsumme besteuert werden.

"Banken als die größten Profiteure der Krisen in den letzten Jahren müssen ihren gerechten Beitrag zur Budgetsanierung leisten", erklärte Finanzsprecherin Nina Tomaselli in einem Statement gegenüber der APA und sieht eine "Handlungspflicht" bei der Regierung. Die Koalition aus ÖVP, SPÖ und Neos habe bis dato vorwiegend bei Familien, Pensionisten, Erwerbsarbeitslosen und Frauen gespart. Auch beim Klimaschutz sei der Sparstift angesetzt worden, wie etwa bei den Förderungen für thermische Sanierung, mehr Energieeffizienz, Heizungstausch oder der Umstellung industrieller Prozesse. Gleichzeitig wurden Steuern für Elektroautos ebenso erhöht wie der Preis für das Klimaticket, kritisierte die grüne Finanzsprecherin.