Checkliste: Wie Schulen bei einem Amoklauf vorgehen sollen

Mehrere Tote, darunter auch der Tatverdächtige, hat es am Dienstag bei einem Amoklauf an einer Schule in der Grazer Dreierschützengasse gegeben. Ein Fall, wie er in diesem Ausmaß in Österreich noch nicht vorkam. In den kommenden Tagen wird sich also auch die Frage stellen: Wie gut sind Schulen auf solche Extremsituationen vorbereitet?

Die Bildungsdirektion Steiermark habe eine Checkliste, die in allen Schulen aufliege, heißt es aus dem Bildungsministerium in einer ersten Reaktion gegenüber dem KURIER. In dieser Checkliste steht, wie sich Betroffene, aber auch die Schulleitung, im Fall eines Amoklaufs zu verhalten haben - Punkt für Punkt.

Der zentrale Grundsatz lautet: "Alle Handlungen, die das Leben oder die Gesundheit gefährden, vermeiden!" Danach gibt es einen klaren Ablauf.