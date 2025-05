Grasser und Meischberger müssen binnen eines Monats ins Gefängnis

Nachdem vor wenigen Tagen schon die Schuldsprüche des Obersten Gerichtshofs (OGH) gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und weitere Angeklagte schriftlich den Verteidigern und Vertretern im elektronischen Rechtsverkehr zugestellt worden waren, wurde nun auch das Aufforderungsschreiben zum Haft-Antritt versendet. Das berichtet der Standard am Donnerstag.

Demnach wurden die Schreiben am Mittwoch vom Richter unterschrieben, diese wurden danach von der Kanzlei abgefertigt und versendet. Die Anwälte erhalten sie elektronisch. Laut Standard hätten die Anwälte das Schreiben auch bereits bekommen.

Damit ist nun die am 25. März rechtskräftig verhängte Freiheitsstrafe zu vollziehen. Die Verurteilten müssen ab sofort binnen eines Monats die Haft antreten. Bei Grasser (4 Jahre) wird das wohl in der Justizanstalt Innsbruck sein, Meischberger (3,5 Jahre) muss in Korneuburg vorstellig werden.