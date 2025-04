Grasser wird wohl bald seine Haft antreten müssen

Der Tag, an dem Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser in Haft muss, rückt immer näher. Am Montag wurde dem Wiener Landesgericht und den Anwälten der Verurteilten in der Buwog-Causa das schriftliche Urteil zugestellt. Das berichtet die Kronen Zeitung mit Berufung auf Grassers Anwälte. Somit ist davon auszugehen, dass der Richter Grasser in den nächsten Tagen zum Haftantritt auffordern wird.