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Salzburger Festspiele

Schinkenfleckerl & Gin Tonic: Sebastian Kurz lädt zum vierten Mal an die Salzach

Am Vorabend der Eröffnung der Salzburger Festspiele bitten Markus Friesacher und Sebastian Kurz ins Café Bazar zu Schinkenfleckerl und Gin Tonic.
22.07.2026, 20:24

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Markus Friesacher und Sebastian Kurz

Die ganze Stadt wird die kommenden Wochen wieder Bühne sein. Ehe die Salzburger Festspiele am Sonntag eröffnet werden, laden Markus Friesacher (u.a. Gmundner Keramik) und Ex-Kanzler und Unternehmer Sebastian Kurz am 25. Juli zum bereits vierten Mal ins Café Bazar. 

Schinkenfleckerl und Gin Tonic: Wer nach der Festspiel-Eröffnung mit Kurz feierte

Auf der Gästeliste von „Schinkenfleckerl & Gin Tonic“ stehen unter anderem: die Familie Porsche, der ehemalige Landeshauptmann von Salzburg, Wilfried Haslauer, Sacher-Chefin Elisabeth Gürtler, Wüstenrot-Generaldirektorin Susanne Riess-Hahn, Johannes Hahn (Präsident des OeNB-Generalrates), Michael Höllerer (CEO der RBI),  Günther Ofner (Flughafen-Wien-Vorstand), Hans Mahr (Medienmanager), Christine Catasta (u.a. Aufsichtsrätin Erste Bank), Edith Hlawati (ÖBAG-Chefin), Sabine Herlitschka (Infineon-Vorständin), Georg Knill (IV-Präsident), Michael Strugl (Verbund-Vorstand), sowie Vertreter aus Medien, Kultur und Politik.

++ HANDOUT ++ FESTAKT "ERÖFFNUNG DER SALZBURGER FESTSPIELE 2024": KURZ / KÖSTINGER / EDER / FRIESACHER

 Darunter auch ehemalige Regierungsmitglieder wie Gernot Blümel, Martin Kocher, Elisabeth Köstinger, Margarethe Schramböck oder Alexander Schallenberg,

Sebastian Kurz Salzburg Salzburger Festspiele
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