Schinkenfleckerl & Gin Tonic: Sebastian Kurz lädt zum vierten Mal an die Salzach
Die ganze Stadt wird die kommenden Wochen wieder Bühne sein. Ehe die Salzburger Festspiele am Sonntag eröffnet werden, laden Markus Friesacher (u.a. Gmundner Keramik) und Ex-Kanzler und Unternehmer Sebastian Kurz am 25. Juli zum bereits vierten Mal ins Café Bazar.
Auf der Gästeliste von „Schinkenfleckerl & Gin Tonic“ stehen unter anderem: die Familie Porsche, der ehemalige Landeshauptmann von Salzburg, Wilfried Haslauer, Sacher-Chefin Elisabeth Gürtler, Wüstenrot-Generaldirektorin Susanne Riess-Hahn, Johannes Hahn (Präsident des OeNB-Generalrates), Michael Höllerer (CEO der RBI), Günther Ofner (Flughafen-Wien-Vorstand), Hans Mahr (Medienmanager), Christine Catasta (u.a. Aufsichtsrätin Erste Bank), Edith Hlawati (ÖBAG-Chefin), Sabine Herlitschka (Infineon-Vorständin), Georg Knill (IV-Präsident), Michael Strugl (Verbund-Vorstand), sowie Vertreter aus Medien, Kultur und Politik.
Darunter auch ehemalige Regierungsmitglieder wie Gernot Blümel, Martin Kocher, Elisabeth Köstinger, Margarethe Schramböck oder Alexander Schallenberg,
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