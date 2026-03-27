Gesundheitsministerium: Diese Sektionen sind neu besetzt

Im Sozial- und Gesundheitsministerium werden mit Anfang Mai 2026 mehrere Posten neu besetzt. Die Leitung der Sektion VI (Humanmedizinrecht) übernimmt Maria Schwarzmann, j ene der neu geschaffenen Sektion X (Gesundheitssystem und Digitalisierung des Gesundheitswesens) Alexander Degelsegger . Schwarzmann war zuletzt als stellvertretende Leiterin des Kabinetts von Ministerin Korinna Schumann (SPÖ) tätig, Degelsegger für die Gesundheit Österreich GmbH (GÖG).

Die Funktionen seien einerseits als Folge von Pensionierungen vakant geworden und andererseits aufgrund der Errichtung einer zusätzlichen Sektion im Gesundheitsbereich des Ressorts (Sektion X), hieß es in einer schriftlichen Mitteilung des Ressorts. Die neue Sektion bedeute "eine Stärkung des Bereichs Gesundheit innerhalb des Ressorts und legt besonderen Fokus auf die Umsetzung des Gesundheitsreformprozesses".

Auch die Amtsleitung des nachgeordneten Bereiches des Sozialministeriumservices (zuständig u.a. für die Gewährung des "Grades der Behinderung") wird neu besetzt, gab das Ministerium am Freitagnachmittag bekannt. Diesen Bereich übernimmt künftig Barbara Mayer-Cristescu, die bisher in der Budget-Abteilung der Sektion IV (Pflegevorsorge, Behinderten- und Versorgungsangelegenheiten) tätig war.

Seitens Schumanns Büro hieß es dazu bereits am Montag, die Neuaufstellung folge "einer klaren inhaltlichen Logik und keiner personenbezogenen Bewertung". "Die Sektion X bündelt bestimmte systemrelevante Aufgaben, während bestehende Sektionen wie die Sektion III (Konsumentenschutz und Verbrauchergesundheit), Sektion VI (rechtliche Angelegenheiten der Humangesundheit) und Sektion VII (öffentliche Gesundheit, Prävention, mentale Gesundheit) ihre etablierten Zuständigkeiten behalten. Dr. Reich bleibt Sektionschefin und bleibt fachlich weiterhin stark eingebunden."

Die neue Sektion X war schon Anfang der Woche medial Thema. Der "Kurier" berichtete am Montag von "kritischen Köpfen im Ministerium", laut denen die Umstrukturierung eine Entmachtung von Chief Medical Officer Katharina Reich bedeute und wonach eine "Vertrauensperson der Ministerin" die neue Sektion führen solle. "Wesentliche Kompetenzen" aus Reichs Ressort würden in die neue Sektion wandern, schrieb der "Kurier".

Betrachtet man das Organigramm des Ministeriums, so zeigt sich, dass Reichs Sektion VII mit Stand März nun vier Abteilungen weniger aufweist als noch im Oktober. In die neue Sektion X wanderten sechs Abteilungen, darunter jene zum "Beteiligungsmanagement AGES und GÖG", die Abteilung zu Rechts- und Budgetangelegenheiten, jene zur "Qualität im Gesundheitssystem und Gesundheitssystemforschung", die Abteilung "Finanzierung Gesundheitswesen und Internationales", ebenso die Abteilung "Strukturpolitische Planung und Dokumentation" sowie jene mit dem Titel "Leistungsorientiertes Finanzierungssystem, Gesundheits- und Pharmaökonomie". Zu Reichs Sektion neu dazu kamen die Abteilungen "Nicht übertragbare Erkrankungen und psychosoziale Gesundheit" sowie "Koordination, Kommunikation, Budgetangelegenheiten und Förderwesen der Sektion".

"Fachliche Expertise und einschlägige Erfahrung"

Seitens des Ressorts hieß es am Freitag, die nunmehr bekannt gegebenen Personal-Entscheidungen würden im Rahmen der laufenden Weiterentwicklung der Organisationsstruktur erfolgen. "Mit den Neubestellungen wird auf fachliche Expertise im Ressort und einschlägige Erfahrung gesetzt."

Die neue Leiterin der Sektion VI, Schwarzmann, ist demnach für rechtliche Fragen im Bereich Humanmedizin, gesetzliche Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen und Schnittstellen zur Sozialversicherung verantwortlich. Schwarzmann ist demnach seit 2008 im Sozialministerium tätig und verfügt über langjährige Führungserfahrung im Ressort, darunter zehn Jahre als Leiterin der Abteilung für rechtliche Angelegenheiten der Pensionsversicherung. In ihrer zuletzt ausgeübten Funktion als stv. Kabinettschefin Schumanns habe sie ihr Wissen in der Umsetzung von zentralen Gesetzen und Verordnungen eingebracht.

Der künftige Chef der neuen Sektion X, Degelsegger, sei für die "strategische Steuerung des Gesundheitssystems, digitale Transformation im Gesundheitsbereich und die Umsetzung nationaler und EU-weiter eHealth-Initiativen" zuständig. Degelsegger ist laut Sozialministerium seit mehreren Jahren in leitender Funktion im Gesundheits- und Public Health-Bereich tätig und verfügt über "umfassende Erfahrung in der Digitalisierung des Gesundheitswesens". Zuletzt leitete er in der GÖG die Abteilung "Digitalisierung und Dateninfrastrukturen", davor war er am Zentrum für Soziale Innovation für den Geschäftsbereich "Forschungspolitik und Entwicklung" zuständig.

Die neue operative Leiterin des Sozialministeriumservice, Mayer-Cristescu, ist seit 2019 "als erfahrene Führungskraft im Bereich Pflege und Behindertenwesen in der Zentralleitung des Ressorts tätig", hieß es. Sie ist seit 2011 im Sozialministerium und sei stets eng mit den Tätigkeitsfeldern des Sozialministeriumservice verknüpft gewesen.