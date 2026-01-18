Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Peter McDonald, der mit Jänner wieder den Vorsitz in der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) von Andreas Huss übernommen hat, spricht sich einmal mehr für Reformen im Gesundheitswesen aus. Ohne Spitalsschließungen werde es nicht gehen, zitierte die Krone den ÖVP-Politiker. Kritik übte er an der Gastpatienten-Debatte: Diese sei "unwürdig" und zeige auf, wie dringend eine Neuaufstellung des österreichischen Gesundheitssystems sei.

Mehr Spezialisierung "Um die Versorgung für die Zukunft zu sichern, müssen wir jetzt handeln", so McDonald. "Aber nicht nur aus finanziellen Überlegungen, sondern auch aus Gründen der Versorgungsqualität. Medizin wird dezentraler, wohnortnäher, und damit werden künftig weniger Spitäler brauchen." Konkrete Zahlen, wie viele Spitäler geschlossen werden könnten, wollte er laut Krone nicht nennen, letztlich gehe es darum, eine regionale Versorgung sicherzustellen und die existierenden Spitäler zu entlasten. Krankenhäuser müssten sich spezialisieren, sagte er: "Wir brauchen Schwerpunktbildungen und Spezialisierung bei den Spitälern. Denn je häufiger Operationen gemacht werden, desto besser werden sie ausgeführt." Bei geplanten Operationen sei es hingegen nicht von einer besonderen Relevanz, "wenn ich da eine halbe Stunde länger zu einem Spital fahren muss, solange dann die Qualität stimmt". Notfallstrukturen werde es immer geben.