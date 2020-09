Gernot Blümel: Deutsche Reisewarnung "Alarmsignal" für Wien

Kritik übte Blümel an den Aussagen von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) zu den Berichten, wonach Wien noch am Mittwoch mit einer deutschen Reisewarnung belegt wird. "Das als 'keine Besonderheit' abzutun, ist schlicht zu wenig. Ich erwarte mir mehr vom Bürgermeister dieser Stadt", so Blümel. Ludwig hatte zuvor erklärt, dass es eine Entwicklung sei, "die ganz Europa, vor allem die urbanen Räume, trifft. Das gilt ja schon für andere europäische Großstädte wie Brüssel, Paris, Prag, Genf - überall dort, wo es natürlich auch größere Menschenansammlungen gibt".