Der diese Woche von der Tiroler SPÖ aus der Partei ausgeschlossene Ex-Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer hat die Bundesparteispitze um Vizekanzler Andreas Babler scharf attackiert. Babler habe sich "leider gut einzementiert", sagte Dornauer im Interview mit der Kronen Zeitung. "Jene, die derzeit das Regime in der Löwelstraße führen, verfolgen ihren linkslinken Kurs, und das muss man leider zur Kenntnis nehmen", so Tirols Ex-SPÖ-Chef.

Heute liege die "Babler-SPÖ bei 18,7 Prozent, bei der Kanzlerfrage sogar nur bei 10 Prozent", verwies der nunmehr "wilde Landtagsabgeordnete" Dornauer auf eine jüngste Umfrage: "Das finde ich, gelinde gesagt, desaströs."

Scharfe Kritik gab es einmal mehr auch an den Tiroler Genossen, die ihn diese Woche wegen seines Alleinganges bezüglich eines Landtagsantrags auf Rückzahlung von "Übergewinnen" des Landesenergieversorgers Tiwag aus der Partei geworfen hatten: "Sie haben nicht nur den Dornauer ausgeschlossen, sondern auch den Markenkern und unsere Prinzipien verraten. Damit haben sie der Sozialdemokratischen Partei ungleich mehr geschadet als mir." Dass man einen "ursozialdemokratischen Antrag auf Verteilungsgerechtigkeit" mit einem Ausschluss quittiere, stimme ihn nachdenklich. Der 42-Jährige ließ indes weiter offen, ob er gegen den Beschluss des Landesparteivorstandes Berufung vor einem Partei-Schiedsgericht einlegen wird. Ebenso blieb er weiter bedeckt, ob er bei der Landtagswahl 2027 mit einer eigenen Liste antreten wird. Dafür sei es "viel zu früh".