Geimpft, getestet, genesen: Was wann gilt

Phase 1: Alles auf Papier

Wer zum Lieblingswirten oder in die Konditorei will, muss nachweisen, dass er oder sie getestet, geimpft oder genesen ist. Anfangs gelten alle schriftlichen Dokumente, die das belegen, also beispielsweise das behördliche Zeugnis einer Teststraße, der Impfpass in Papier-Form, ein Ausdruck vom eImpfpass oder ein Absonderungsbescheid, auf dem steht, dass man innerhalb der vergangenen sechs Monate Corona hatte.

Phase 2: QR-Code startet

Ab 4. Juni, und damit etwa drei Wochen vor der EU, wird es zusätzlich die Möglichkeit geben, digitale Nachweise zu generieren.

Das bedeutet: Wer getestet, geimpft oder genesen ist, kann sich einen QR-Code aufs Handy laden – oder ihn als Ausdruck mitbringen. Dafür sind Handysignatur oder Bürgerkarte nötig. Alternativ wird der eingangs beschriebene Nachweis via eCard möglich. Wichtig ist vor allem für Geimpfte: Die Erst-Impfung erspart zwar gleich das Testen. Wer beispielsweise im Falle von Biontech/Pfizer die zweite Impfung nicht spätestens nach 42 Tagen erledigt hat, bei dem erlischt der Impfnachweis auch wieder – nur Vollimmunisierte werden den Vorteil haben, dass sie zumindest acht bis neun Monate nicht testen müssen.

Phase 3: Europa im Einklang

Ende Juni kommt die EU-Verordnung, die die gegenseitige Anerkennung der Zertifikate in Europa bringt. Alle EU-Länder und die Schweiz sollen dieselbe digitale Plattform haben. An jeder Grenze in Europa kann man dann mit dem QR-Code nachweisen, dass man geimpft, getestet oder genesen ist.