Für FPÖ ist Causa "illegale Parteienfinanzierung" erledigt

FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker verkündete am Freitag per Aussendung die Einstellung der Verfahren. "Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat der FPÖ gegenüber mitgeteilt, dass auch gegen die FPÖ wegen angeblicher „Beteiligung an Untreue“ (§§ 12, 153 StGB) und Abgabenhinterziehung (§ 33 Finanzstrafgesetz) keinerlei Ermittlungen mehr anhängig sind. Rein juristisch ist diese Causa damit abgeschlossen".