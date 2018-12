Fuchs: „Sozialversicherung wird für Niedrigverdiener sinken“

Eine weitere massive Vereinfachung ist bei der Lohnverrechnung geplant. Sämtliche Lohnnebenkosten – der Beitrag zur Sozialversicherung, der Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds, die Kommunalsteuer etc. – sollen in einer neuen Einheitlichen Dienstgeberabgabe zusammengefasst werden. Der einheitliche Prozentsatz steht noch nicht fest. Sinn der Reform ist, dass die Unternehmer nur noch an die Finanz das Geld überweist, und diese leitet die Beträge dann weiter an die Empfängerstellen.