FPÖ-ÖVP: Zweite Verhandlungswoche beginnt

Die Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP in den Untergruppen gehen am Montag in die zweite Runde - und in eine wohl entscheidende. Im Laufe des Tages treffen sich die Gesprächspartner und -partnerinnen zu den Themen Wirtschaft, Landwirtschaft, Landesverteidigung, Innere Sicherheit und Justiz. Nachdem sich am Wochenende ein Zwist entsponnen hatte, müssen die Verhandlungspartner nun dringend Erfolge erzielen.