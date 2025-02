Gerüchte um Abbruch von blau-türkisen Verhandlungen: Kickl dementiert

Die FPÖ war mit einer Liste in die Verhandlungen gekommen, in der genau aufgelistet war, welche Ministerien sie für die ÖVP vorgesehen hätten. Das wären gar nicht so wenige gewesen. Etwa die Infrastruktur, die Bildung, die Landwirtschaft etc. Nicht dabei: das Finanzministerium und das Innenministerium. Beides wollen die Freiheitlichen in Zukunft führen.

Innenministerium

Da war Widerstand vorprogrammiert. Wobei es vor allem um das Innenministerium geht. Da hatte der möglicherweise künftige Kanzler Herbert Kickl in den Jahren 2018 und 2019 kräftig umgerührt. Bis hin zu einer Hausdurchsuchung beim damaligen Nachrichtendienst BVT. Seither hängt zwischen dem Geheimdienst und der FPÖ der Haussegen schief. Auch wenn es um die Kontakte zu den Auslandsgeheimdiensten geht.

Aus der ÖVP heißt es dazu, dass da erst wieder Vertrauen aufgebaut werden müsste, ehe das alles in blauer Hand landet. Ähnlich wird das bei den Türkisen gesehen, wenn es um Europa oder die Medienfreiheit geht. Diese Themen will man genauso behalten. In diesem Zusammenhang wird intern auch auf Bundespräsident Alexander Van der Bellen verwiesen, der seine Besorgnis geäußert haben soll, wie mit den Nachrichtendiensten umgegangen wird.