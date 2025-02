Heute Abend demonstrieren wieder Tausende in Wien gegen Blau-Türkis

Heute, Dienstag, Abend kommt es am Wiener Ballhausplatz anlässlich 25 Jahre erste Angelobung einer ÖVP-FPÖ-Regierung in Österreich zu einer Großdemonstration. Da zuletzt bis zu 25.000 Menschen gegen Blauschwarz auf die Straße gingen, ist auch diesmal mit tausenden Teilnehmern zu rechnen. Unklar ist, in wie weit auch die Vorkommnisse in Deutschland zur Mobilisierung beitragen werden.

Offizieller Schluss der Kundgebung ist um 20 Uhr. Am Ring und der Zweierlinie ist mit Verzögerungen im Verkehr zu rechnen. Betroffen sein könnte auch der öffentliche Verkehr.

"Silberne Hochzeit"

Im Aufruf zur Demo heißt es: "Die Koalition von FPÖ und ÖVP, von schlagenden Burschenschaftern und skrupellosen Lobbyist*innen, feiert silberne Hochzeit. Uns ist heute so wenig zum Feiern zu Mute wie am 4. Februar vor 25 Jahren. Diese Koalition bleibt unterirdisch, gefährlich und untragbar. Widerstand gegen Rechtsextreme und ihre Steigbügelhalter ist immer aktuell. Wir werden nicht müde. Wir bleiben stabil do! Faschismus und Demokratie schließen einander aus."

Und weiter: "Die FPÖ wurde vor 70 Jahren von ehemaligen Angehörigen der SS gegründet. Der Möchtegern-Volkskanzler will in der Waffen-SS keine verbrecherische Organisation erkennen. Die Rechtsextremen mitsamt ihrer widerwärtigen Massendeportation-Phantasien sind in seinen Augen ein unterstützenswertes Projekt."