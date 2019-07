FPÖ kontert Drozda: SPÖ "als Ganzes regierungsunfähig"

Drozda setze "mangels eigener konstruktiver Diskussionsbeiträge in einem Zeitungsinterview einfach eine sehr matte Kopie von einer Blümel-Ansage zur FPÖ in die Welt", ließ der FPÖ-Politiker nun via Aussendung wissen.

Die Regierungsfähigkeit der SPÖ sei der Partei von der Bevölkerung bei der letzten Nationalratswahl abgesprochen worden, heißt es weiter. Auch an der roten Oppositionspolitik ließ Hafenecker kein gutes Haar: Die Partei habe "eine destruktive Fundamentalopposition gepaart mit gezielten Unwahrheiten und ohne ernsthafte konstruktive Vorschläge" betrieben. Die SPÖ sei außerdem bei den EU-Wahlen abgestraft worden.

Die Wahlkampfzeit ist schon längst angebrochen.