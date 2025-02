Ex-FPÖ-Mandatar Johannes Hübner nach schwerer Krankheit gestorben

Tief betroffen vom plötzlichen Ableben ihres langjährigen Mandatars Johannes Hübner zeigen sich am Montag der Wiener FPÖ-Landesparteiobmann Dominik Nepp und Klubobmann Maximilian Krauss. Der Jurist erlag im 69. Lebensjahr einer schweren Krankheit.

"Johannes Hübner hat sich - neben seinem Beruf als Rechtsanwalt - in all seinen Funktionen über Jahrzehnte hinweg für die freiheitliche Gemeinschaft mit voller Kraft und Leidenschaft eingesetzt. Er war ausgewiesener Experte in den Bereichen Außenpolitik und Justiz, scheute keine Konfrontation und stand der Partei auch in schwierigen Zeiten immer loyal zur Seite. Er war ein Freund, der uns mit seiner humorvollen Art immer in bester Erinnerung bleiben wird", heißt es in einer Aussendung.