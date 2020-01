FPÖ im Kampfmodus gegen "arrogante ÖVP und naive Grüne"

Namenloser Strache

Bei der neuen Parteispitze ist Strache ohnehin unten durch. Herbert Kickl erwähnt ihn erst gegen Ende seiner halbstündigen Rede - ohne ihn freilich beim Namen zu nennen: "Ganz, ganz wenige" hätten großen Schaden angerichtet, so der blaue Ex-Innenminister. Ihnen war "das Ich wichtiger als das Wir und die hatten vielleicht auch Probleme mit der Unterscheidung von Dein und Mein". Aber jetzt gelte es "aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen", damit 2020 "besser wird als die zweite Hälfte 2019".

An der "schwarz-grünen Koalition", lässt Kickl naturgemäß kein gutes Haar. "Wir sind die natürlichen Feinde der Koalition", sieht der Ex-Innenminister einen "Kampfauftrag", die Österreicher "vor den Grauslichkeiten" der Regierung "zu schützen". Die ÖVP strotze vor "Arroganz und Selbstgefälligkeit", weil sie die Grünen bei den Regierungsverhandlungen über den Tisch gezogen habe. "Die Herz-Lungen-Maschine der Republik ist in schwarzer Hand", ätzt der blaue Pointenschleuderer. Die Grünen sollten statt Grüne Alternative besser " Grüne Naive" heißen.Während der FPÖ-Klubchef betonte, zur Demokratie gehöre auch die Opposition, macht Norbert Hofer in seiner mehr als einstündigen Rede klar, wie gerne er mit den Türkisen weiterregiert hätte. Er zählt die "Erfolge" der "beliebtesten Regierung Österreichs" auf und sieht durch Türkis-Grün die "Freiheit" in vielen Bereichen bedroht _ von den "ORF-Zwangsgebühren" bis zur Rücknahme von Tempo 140, die Hofer als Verkehrsminister auf Teststrecken erlaubt hatte. Hofer will übrigens "die Österreicher in einer breit angelegten Kampagne informieren, wie sie fernsehen und Radio hören können, und trotzdem keine GIS-Gebühren zahlen".