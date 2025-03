Aschermittwoch: Fast-Kanzler Kickl rechnet mit Dreierkoalition ab

Zum dritten Mal wird Bundesparteichef Herbert Kickl heuer den traditionellen Politischen Aschermittwoch der FPÖ in der Jahnturnhalle in Ried nutzen, um seine Fans auf Blau einzuschwören. Die Veranstaltung wird mit einer gewissen Spannung erwartet, handelt es sich doch um den ersten größeren öffentliche Auftritt des FPÖ-Chefs nach Scheitern der Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP. Auch heuer wieder erwartet die FPÖ rund 2.000 Funktionäre und Unterstützer zum deftigen politischen Kehraus mit Bier und Heringschmaus in der oberösterreichischen Bezirkshauptstadt.