„Sie ist halt so“: FPÖ macht Povokateurin Belakowitsch die Mauer

Intern unangefochten

Im Parlament entwickelte sie in den vergangenen Jahren einen extrem angriffigen, ja aggressiven Redestil. Zuletzt vermehrt auch bei außenpolitischen Themen wie den Ukraine-Krieg. Gehört sie doch dem zuständigen Ausschuss an, wobei auch für manchen Parteikollegen nicht ganz nachvollziehbar ist, was die langjährige Sozial- und Gesundheitspolitikerin dafür qualifiziert.

Ungeachtet der Empörung in anderen Parteien werden aber auch Belakowitschs jüngste verbale Ausritte FPÖ-intern keine Konsequenzen haben. Dort stößt man sich höchstens am Stil, nicht am Inhalt ihrer Aussagen: „Sie ist halt so“, sagt ein blauer Funktionär trocken. „Oft ist sie ungeschickt und schafft es nicht, an sich richtige Inhalte verständlich zu formulieren.“

Trotzdem habe sie viele Fans unter den blauen Mitgliedern, schildert der Freiheitliche.

Seit langem gilt sie auch als enge Vertraute von Parteichef Herbert Kickl. Genauso wie einst auch ihr Bruder, der frühere Abgeordnete Hans-Jörg Jenewein, dessen Polit-Karriere aufgrund seiner Verwicklung in die BVT-Affäre 2022 jäh endete.