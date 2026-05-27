FPÖ-Delegation: Was Landbauer und Teufel in China machen

Blaue im "Reicht der Mitte": Die FPÖ ist mit einer hochrangigen Delegation zu politischen Gesprächen nach China gereist. Erster Halt der Reise war am Pfingstmontag die Hauptstadt Peking. Angeführt wird die Delegation von FPÖ-Niederösterreich-Landesparteiobmann und LH-Stellvertreter Udo Landbauer. Ebenfalls Teil der Reisegruppe sind der ehemalige Staatssekretär Herbert Fuchs, der niederösterreichische FPÖ-Klubobmann Reinhard Teufel sowie der Obmann der parlamentarischen Freundschaftsgruppe Österreich–China, Gernot Darmann.

Im Mittelpunkt des Aufenthalts standen Gespräche mit chinesischen Vertretern. So traf die Delegation unter anderem Chen Siqing, stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, sowie Wang Ruihe, stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Rechtsarbeit des Nationalen Volkskongresses.