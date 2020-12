FPÖ-Chef Hofer zu Impfzwang: "Menschen werden auf die Straße gehen"

"Menschen werden auf die Straße gehen, wenn die Impfpflicht kommt", sagte FPÖ-Chef Norbert Hofer am Dienstag. "Ich warne die Bundesregierung davor, diesen Fehler zu machen."

Nach seinem emotionalen Auftritt in der ZIB 2 des ORF am Montagabend, zeigte sich Hofer damit erneut skeptisch gegenüber der aktuellen Impfung. Vor allem, dass die ersten Impfsoffe nicht "steril-immun" machen würden - also dass man wohl auch als Geimpfter das Virus übertragen könnte - macht dem FPÖ-Chef Sorgen.

"Man muss verstehen, dass viele Menschen das nicht machen wollen." Wenn nun ein "Impfzwang durch die Hintertüre" käme, dann dürfe man sich nicht wundern, dass "die Menschen sagen: Wir lassen uns das nicht mehr gefallen und auf die Straße gehen."