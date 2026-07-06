Forschungsrat: Österreich bildet Fachkräfte gratis aus und schickt sie wieder weg

Der Rat für Forschung, Wissenschaft, Innovation und Technologieentwicklung (FORWIT) schlägt die Erarbeitung einer Strategie für den Umgang mit Studierenden aus Drittstaaten vor. Derzeit steigt die Zahl der Studierenden aus dem Ausland kontinuierlich an und gleicht den Rückgang österreichischer Studierender in etwa aus. Verkürzt gesagt gehe es darum: „Wollen wir sie uns etwas kosten lassen oder wollen wir sie zahlen lassen?“, so FORWIT-Vorsitzender Thomas Henzinger zur APA.

Derzeit würden die Auslandsstudierenden von den Unis oft herangezogen, um ihre Vorgaben in den Leistungsvereinbarungen erfüllen zu können - etwa in Hinsicht auf die Zahl prüfungsaktiver Studierender. Das sei aber die vollkommen falsche Motivation, wie man mit diesen Leuten umgehen müsste, meinte Henzinger. Studierende aus Drittstaaten würden etwa anders als Personen aus dem EU-Ausland nach dem Studium oft gar nicht in Österreich bleiben können. „Das heißt, wir bilden sie gratis aus und schicken sie dann wieder weg.“