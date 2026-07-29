Arbeitsmarkt: Geflüchtete Männer finden schneller einen Job als Frauen

Flüchtlinge haben in jüngster Zeit am Arbeitsmarkt besser Fuß gefasst, doch gilt dies vor allem für männliche Personen. Das zeigt eine Auswertung diverser Statistiken durch den österreichischen Integrationsfonds. Waren Mitte 2025 noch rund 44.000 Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte arbeitslos gemeldet, sank diese Zahl bis Juni dieses Jahres auf etwa 37.000. Der Rückgang geht allerdings zu einem großen Teil auf Männer zurück.

Bei männlichen Flüchtlingen schrumpfte die Zahl im Vergleich zum Vorjahresmonat um 16,6 Prozent. Bei den Frauen stieg hingegen die Zahl der Arbeitslosen sogar um 0,6 Prozent. Ein ähnliches Muster zeigt sich bei den subsidiär Schutzberechtigten: Hier sank die Zahl bei den Männern um 37,3 Prozent, während sie bei den Frauen nur um 0,5 Prozent zurückging.

Was die Herkunft angeht, sind knapp 51 Prozent der arbeitslos Gemeldeten Syrer, die freilich in den vergangenen Jahren auch die mit Abstand größte Flüchtlingsgruppe repräsentierten. Dahinter folgen afghanische und somalische Staatsbürger. Zu vermerken war, dass bei Syrern mit gut 21,5 Prozent ein besonders starker Rückgang bei der Zahl der Arbeitslosen registriert wurde.