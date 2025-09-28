Ex-Kurz-Sprecher macht sich selbstständig, Stocker als Hauptkunde
Der bisherige Kommunikationsleiter der ÖVP, Gerald Fleischmann, geht in die Privatwirtschaft. Der 51-Jährige macht sich als PR-Berater selbstständig, sagte er zur APA. Dennoch bleibe er der Politik erhalten: "Hauptkunde bleibt Bundeskanzler Christian Stocker", so Fleischmann, der als einer der Väter der türkisen "Message Control" gilt (mit der die durchorganisierte Platzierung von Themen in Medien und das einheitliche Auftreten der Regierung gemeint war).
Er werde keine klassische Agentur betreiben, erklärte Fleischmann in einem Statement, sondern wolle sich auf "High Level-Beratung" spezialisieren - auch international. Klassische "Public Affairs" biete er nicht an.
Außerdem will sich der Niederösterreicher auf seine publizistische Tätigkeit konzentrieren. Neben einem weiteren Buchprojekt werde er auch als Politik-Video-Podcaster für krone.tv tätig sein, außerdem plane er regelmäßig für das Medienprojekt "Campus a" zu schreiben.
