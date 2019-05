Finanzminister wirft Wien "Hütchenspiel" bei Förderungen vor

Hartwig Löger ist bereits der fünfte ÖVP-Finanzminister in zehn Jahren, der sich an der Transparenzdatenbank abarbeitet. Von den schwarz regierten Bundesländern Ober- und Niederösterreich wird diese bereits mit Daten über Förderungen befüllt. Am Montag konnte Löger auch die ÖVP-Landeshauptleute von Vorarlberg, Tirol und Salzburg zur Mitarbeit bewegen.

"Der Startschuss ist gefallen", sagte Tirols Landeshauptmann Günther Plattter nach einem Treffen in Innsbruck. Die drei Westachsen-Bundesländer würden "in den nächsten Monaten" alle Förderungen in die Transparenzdatenbank einmelden. Sollte das nicht passieren, müssen die Länder aber weiterhin keine Sanktionen befürchten. Er setze auf „Motivation und Überzeugung“, erklärte Löger.

Neues Gesetz

Derzeit gilt die verpflichtende Meldung nur für Umwelt und Energie. Ab Jahresbeginn 2020 müssen nun laut einem neuen Gesetz auch alle Bundesländer verpflichtend ihre Förder-Daten zur neuen Sozialhilfe einmelden. Kritik daran kam aus den SPÖ-regierten Ländern Kärnten und Wien.