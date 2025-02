Felbermayer: "Es wird nicht leicht werden für die künftige Regierung"

Die neue Bundesregierung muss das Budget sanieren. 2025 müssen 6,3 Milliarden Euro hereinkommen, 2026 sogar 8,7 Milliarden Euro. Um ein EU-Defizitverfahren zu vermeiden, muss ein harter Sparkurs her. Auf den hat sich die künftige Dreierkoalition geeinigt. Neos-Chefin und designierte Außenministerin Beate Meinl-Reisinger hat die Bevölkerung bei der Präsentation des paktierten Regierungsprogramms der Dreierkoalition am Donnerstag auf "harte zwei Jahre" eingeschworen. SPÖ-Chef und designierter Vizekanzler Andreas Babler will indes aber auch auf Einnahmen für den Bund hinweisen, etwa durch eine Bankenabgabe. Die Regierung hat also viel vor. Sind die Vorhaben machbar und treffsicher?

Dazu wurde Wifo-Chef Gabriel Felbermayr am Freitag in der ZIB2 im ORF befragt.