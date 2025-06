Familienbeihilfe wird ab sofort an fixen Tagen ausbezahlt

Die Auszahlung der Familienbeihilfe erfolgt seit zehn Jahren antragslos, allerdings wissen Familien nie genau, an welchem Tag. Das soll sich jetzt ändern.

Für jeden Monat soll ein fixer Auszahlungstag vorgesehen werden, spätestens am 8. des Monats soll das Geld auf dem Konto landen, gab Familienministerin Claudia Plakolm (ÖVP) am Donnerstag via Aussendung bekannt.